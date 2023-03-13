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Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, уже выписаны из больницы

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Пятеро российских граждан, которые пострадали в результате ДТП на трассе Москва — Минск, уже выписаны из больницы.
Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, уже выписаны из больницы
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказали в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Пятерых россиян, которые пострадали в аварии в Белоруссии, уже выписали из Толочинской районной больницы», — сказали в эфире.

В данный момент в отделении интенсивной терапии остаётся одна россиянка, добавили там.

Ранее сообщалось, что шесть человек доставлены в больницы в результате ДТП в Белоруссии с участием микроавтобуса с россиянами.

Позже посольство России в Белоруссии сообщило, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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