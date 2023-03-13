Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, уже выписаны из больницы
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказали в эфире белорусского телеканала ОНТ.
«Пятерых россиян, которые пострадали в аварии в Белоруссии, уже выписали из Толочинской районной больницы», — сказали в эфире.
В данный момент в отделении интенсивной терапии остаётся одна россиянка, добавили там.
Ранее сообщалось, что шесть человек доставлены в больницы в результате ДТП в Белоруссии с участием микроавтобуса с россиянами.
Позже посольство России в Белоруссии сообщило, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.