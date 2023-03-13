Посольство России: пострадавшим в ДТП на трассе Москва — Минск оказывается медпомощь

Посольство России в Белоруссии сообщило, что пострадавшим в результате ДТП на трассе Москва — Минск российским гражданам оказывается необходимая медицинская помощь.

Дипломаты российского посольства находятся в постоянном контакте с больницами, в которых размещены россияне.

Отмечается, что большинство пострадавших госпитализированы в Толочинскую ЦРБ.

«Девочка-подросток, у которой диагностированы сотрясение мозга и ушиб подбородка, направлена в Оршанскую больницу», — сообщило посольство в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что шесть человек доставлены в больницы в результате ДТП в Белоруссии с участием микроавтобуса с россиянами.