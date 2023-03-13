Посольство России: пострадавшим в ДТП на трассе Москва — Минск оказывается медпомощь
- РИА Новости
Дипломаты российского посольства находятся в постоянном контакте с больницами, в которых размещены россияне.
Отмечается, что большинство пострадавших госпитализированы в Толочинскую ЦРБ.
«Девочка-подросток, у которой диагностированы сотрясение мозга и ушиб подбородка, направлена в Оршанскую больницу», — сообщило посольство в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что шесть человек доставлены в больницы в результате ДТП в Белоруссии с участием микроавтобуса с россиянами.