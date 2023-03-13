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Украинские СМИ сообщили, что в Одессе намерены демонтировать мемориальную доску Суворову

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Власти Одессы намерены демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, сообщило издание «Думская».
Украинские СМИ сообщили, что в Одессе намерены демонтировать мемориальную доску Суворову
  • AFP
  • © Oleksandr GIMANOV

Об этом издание написало в Telegram.

Согласно документу, опубликованному изданием, решение о демонтаже памятника было принято историко-топонимической комиссией при городском совете.

Ранее историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.

30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.

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