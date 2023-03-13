Украинские СМИ сообщили, что в Одессе намерены демонтировать мемориальную доску Суворову
- AFP
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Об этом издание написало в Telegram.
Согласно документу, опубликованному изданием, решение о демонтаже памятника было принято историко-топонимической комиссией при городском совете.
Ранее историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.
30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.