Украинские СМИ сообщили, что в Одессе намерены демонтировать мемориальную доску Суворову

Власти Одессы намерены демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, сообщило издание «Думская».

Об этом издание написало в Telegram.

Согласно документу, опубликованному изданием, решение о демонтаже памятника было принято историко-топонимической комиссией при городском совете.

Ранее историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский и Малиновский районы города.

30 ноября прошлого года в Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.