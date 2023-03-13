Погранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении тела мигранта у границы с Латвией
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Очередная жертва «демократической» Латвии. Рядом с границей в болоте обнаружено обледеневшее тело иностранца», — говорится в сообщении.
Там добавили, что европейские государства решают вопросы миграционного кризиса не демократическим путём, а выдавливанием беженцев из стран.
В октябре прошлого года правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках в Латвии по отношению к беженцам и мигрантам на границе с Белоруссией.