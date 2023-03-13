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Погранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении тела мигранта у границы с Латвией

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией обнаружено тело мигранта.
Погранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении тела мигранта у границы с Латвией
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Очередная жертва «демократической» Латвии. Рядом с границей в болоте обнаружено обледеневшее тело иностранца», — говорится в сообщении.

Там добавили, что европейские государства решают вопросы миграционного кризиса не демократическим путём, а выдавливанием беженцев из стран.

В октябре прошлого года правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках в Латвии по отношению к беженцам и мигрантам на границе с Белоруссией.

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