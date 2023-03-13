В МИД Украины отвергли обвинения в отправке сторонников для участия в протестах в Грузии
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По его словам, Тбилиси обвинил Киев в подготовке госпереворота в Грузии и попытках втянуть страну в конфликт с Россией.
«Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью», — приводит РИА Новости заявление Николенко.
Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выразил мнение, что Украина специально отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и её включения в военные действия.