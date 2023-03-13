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В МИД Украины отвергли обвинения в отправке сторонников для участия в протестах в Грузии

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Украина не посылала своих сторонников для разжигания протестов в Грузии. Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
В МИД Украины отвергли обвинения в отправке сторонников для участия в протестах в Грузии
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

По его словам, Тбилиси обвинил Киев в подготовке госпереворота в Грузии и попытках втянуть страну в конфликт с Россией.

«Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью», — приводит РИА Новости заявление Николенко.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выразил мнение, что Украина специально отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и её включения в военные действия.

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