El País сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек
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«Она (Верещук. — RT) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в статье.
Ранее Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. Также в статье со ссылкой на одного из украинских солдат, находящегося в Артёмовске (Бахмуте), говорится, что ситуация ухудшается с каждым днём.
В начале марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в мясорубку.