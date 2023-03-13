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El País сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек

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В ходе конфликта Киев понёс потери в десятки тысяч человек, пишет испанская газета El País. При этом, как уточняется в статье, вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку военнослужащих.
El País сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек
  • AP
  • © Libkos

«Она (Верещук. — RT) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в статье.

Ранее Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. Также в статье со ссылкой на одного из украинских солдат, находящегося в Артёмовске (Бахмуте), говорится, что ситуация ухудшается с каждым днём.

В начале марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в мясорубку.

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