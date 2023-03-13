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Кулемзин: около 100 предприятий и 150 школ повреждены в Донецке при обстрелах

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что около 100 предприятий и 150 школ в разной степени повреждены в городе при обстрелах со стороны украинских силовиков.

«У нас повреждено 150 школ. Прямые попадания. Целенаправленно удары наносятся по школам. Из них порядка 70 школ повреждены в 3-4-5 стадии», — цитирует его РИА Новости.

Кулемзин добавил, что около 100 промышленных предприятий пострадали при обстрелах ВСУ.

По его словам, украинские силовики обстреливают практически все районы города.

Он уточнил, что Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы «обстреливаются постоянно, с большой плотностью».

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