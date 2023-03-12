Пригожин заявил о тяжёлой обстановке в Артёмовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске.

«На Бахмуте (Артёмовск. — RT) обстановка тяжёлая, очень тяжёлая. Противник грызётся за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы», — сказал он.

Пригожин добавил, что, несмотря на это, бойцы будут идти вперёд и «не посрамят славу русского оружия».

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от центра Артёмовска.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские военные могут оказаться в котле в ДНР, как это было в Дебальцево в 2015 году.