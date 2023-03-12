Politico назвала эстонского депутата Рейна Эплера политиком с самой ужасной причёской

Обозреватель газеты Politico Пол Дэллисон назвал депутата эстонской партии EKRE Рейна Эплера политиком с самой ужасной причёской.

Обозреватель пошутил, что Эплер не смог определиться, какую причёску себе хочет, и «попросил, чтобы ему сделали всё сразу».

Также он заявил, что причёскам бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта «придётся подвинуться в сторону» по сравнению с эстонским депутатом.

В сентябре 2019 года Трамп похвастался своей причёской, отметив, что его волосы, «может быть, не очень хорошие, но всё-таки лучше, чем у большинства его друзей-ровесников».