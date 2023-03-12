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Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил, что имущество Киево-Печерской лавры ждёт ревизия

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что движимое имущество Киево-Печерской лавры ждёт отдельная ревизия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

По его словам, лавра насчитывает более 800 экземпляров музейных экспонатов, переданных на использование монахам.

«В отношении них будет отдельная ревизия», — сказал Ткаченко.

Министр добавил, что любые шаги, осуществляемые представителями УПЦ касательно музейных экспонатов, будут зафиксированы. Он также заявил, что подобные действия могут нести за собой уголовную ответственность.

Ранее патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский указом ужесточил санкции против представителей канонической Украинской православной церкви.

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