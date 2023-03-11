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Сальдо: попытки переправы противника через Днепр в Херсонской области будут пресечены

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Российские войска в Херсонской области готовы к попыткам противника переправиться через Днепр, в случае переправы им будет дан отпор, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо: попытки переправы противника через Днепр в Херсонской области будут пресечены
  • РИА Новости

«В то же время не остаётся незамеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, если ВСУ начнут настоящую подготовку к попытке переправы через Днепр, российские военные будут к этому полностью готовы.

«Отпор будет дан сокрушительный, новую линию фортификационных сооружений даже не придётся задействовать», — заключил Сальдо.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска (Бахмута).

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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