Сальдо: попытки переправы противника через Днепр в Херсонской области будут пресечены
- РИА Новости
«В то же время не остаётся незамеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск», — написал Сальдо в Telegram.
По его словам, если ВСУ начнут настоящую подготовку к попытке переправы через Днепр, российские военные будут к этому полностью готовы.
«Отпор будет дан сокрушительный, новую линию фортификационных сооружений даже не придётся задействовать», — заключил Сальдо.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на одном из участков Артёмовска (Бахмута).
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.