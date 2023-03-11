Российская армия за сутки поразила 75 артподразделений ВСУ

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по 75 артиллерийским подразделениям украинских войск, живой силе и технике.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что живая сила и техника были поражены в 114 районах.

Также сообщается, что украинская армия потеряла более 140 военнослужащих и 11 единиц техники в ходе боевых действий на Донецком направлении.