Российская армия за сутки поразила 75 артподразделений ВСУ
- РИА Новости
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что живая сила и техника были поражены в 114 районах.
Также сообщается, что украинская армия потеряла более 140 военнослужащих и 11 единиц техники в ходе боевых действий на Донецком направлении.