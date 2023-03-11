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Прапорщик Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне спецоперации

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Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне проводимой на Украине спецоперации и спас раненых товарищей, заявили в Минобороны России.
Прапорщик Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне спецоперации
  • РИА Новости

«Магомед заметил хорошо вооружённую группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск. Прапорщик Баширов немедленно доложил командиру о местонахождении вражеской группы, после чего вступил с ней в бой», — говорится в сообщении ведомства.

Противника удалось застигнуть врасплох и уничтожить огневые точки.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе боестолкновения Баширов организовал оперативную эвакуацию раненых товарищей с линии фронта и оказал им медицинскую помощь.

Ранее RT поговорил с танкистами из Бурятии, которые выжили под Угледаром и спасли раненого бойца. Экипаж прославился после того, как в соцсетях разлетелся их ролик с передовой.

Наводчик Гэсэр рассказал, что эвакуироваться пришлось из-за подрыва на мине.

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