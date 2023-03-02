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Танкисты из Бурятии рассказали о спасении пострадавшего бойца под Угледаром

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RT поговорил с танкистами из Бурятии, которые выжили под Угледаром и спасли раненого бойца. Экипаж прославился после того, как в соцсетях разлетелся их ролик с передовой.

Наводчик Гэсэр рассказал RT, что эвакуироваться пришлось из-за подрыва на мине.

«По своим следам обратно ушли. Ничего такого героического особо мы не сделали. Командир танка от удара копчик себе сломал, а так все целы, а нас маленько глушануло. Хорошо, что мы задней частью танка на мину наехали... механик водитель — он же впереди сидит», — заявил он.

По его словам, когда танкисты ползли к воронке, чтобы укрыться, они заметили раненого пехотинца.

«Он сказал «помогите», мы заметили его... Никаких признаков жизни может не подавал, из-за этого не замечали, а тут мы рядом мимо него проползли», — отметил собеседник.

По его словам, у российских бойцов отличный боевой дух.

«Боевой дух у всех парней отличный и в целом всё хорошо. Наш комбат и командир роты они самые лучшие! Мы на них равняемся. Комбат — Герой России Энвер Набиев», — добавил Гэсэр.

Спасенного бойца зовут Андрей Ф., сейчас он лежит в одном из российских госпиталей. Его жена и дочь сообщили RT, что до сих пор не смогли связаться с ним по телефону.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев пообщался с бывшими военными ВСУ, перешедшими на сторону России.

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