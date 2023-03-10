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В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ

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Украинская армия выпустила по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что всего было выпущено восемь снарядов.

Ранее украинские войска обстреляли посёлок Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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