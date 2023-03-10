Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли посёлок Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.