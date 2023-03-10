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МИД Приднестровья попросил ООН инициировать обсуждение предотвращённого теракта

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МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики направил в СБ ООН письмо, попросив инициировать обсуждение предотвращённого теракта в Тирасполе.
МИД Приднестровья попросил ООН инициировать обсуждение предотвращённого теракта
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД уточнили, что об инициативе был официально проинформирован Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий заявил, что террористы хотели не только устранить главу ПМР Вадима Красносельского, но и дискредитировать находящихся в Приднестровье российских миротворцев.

Гурецкий уточнил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

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