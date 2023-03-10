Прокурор ПМР Гурецкий: террористы хотели дискредитировать российских миротворцев
«Понятно, что спецслужбы Украины сориентированы на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.
До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.
Республика призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке теракта украинскими спецслужбами.