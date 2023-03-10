Узнать больше

Прокурор ПМР Гурецкий: террористы хотели дискредитировать российских миротворцев

Короткая ссылка
Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что террористы хотели не только устранить главу ПМР Вадима Красносельского, но и дискредитировать находящихся в Приднестровье российских миротворцев.

«Понятно, что спецслужбы Украины сориентированы на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Республика призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке теракта украинскими спецслужбами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить