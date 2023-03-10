Прокурор ПМР Гурецкий: террористы хотели дискредитировать российских миротворцев

Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что террористы хотели не только устранить главу ПМР Вадима Красносельского, но и дискредитировать находящихся в Приднестровье российских миротворцев.

«Понятно, что спецслужбы Украины сориентированы на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Республика призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке теракта украинскими спецслужбами.