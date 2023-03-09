Приднестровье призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке Украиной теракта в Тирасполе

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика призовёт всех членов Совета Безопасности ООН разобраться в подготовке украинскими спецслужбами теракта в Тирасполе.

Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Его обращение транслировал телеканал «Первый Приднестровский».

«С целью защиты Приднестровья я уже дал указание министру иностранных дел подготовить заявление ко всем членам Совета Безопасности ООН. У нас есть формат «5+2» и иные структуры, ОБСЕ в том числе, которые мы призовём разобраться в данной ситуации», — сказал он.

Также членов Совбеза ООН попросят обеспечить безопасность республики, добавил он.

Ранее прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.