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Приднестровье призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке Украиной теракта в Тирасполе

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Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика призовёт всех членов Совета Безопасности ООН разобраться в подготовке украинскими спецслужбами теракта в Тирасполе.
Приднестровье призовёт всех членов СБ ООН разобраться в подготовке Украиной теракта в Тирасполе
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Его обращение транслировал телеканал «Первый Приднестровский».

«С целью защиты Приднестровья я уже дал указание министру иностранных дел подготовить заявление ко всем членам Совета Безопасности ООН. У нас есть формат «5+2» и иные структуры, ОБСЕ в том числе, которые мы призовём разобраться в данной ситуации», — сказал он.

Также членов Совбеза ООН попросят обеспечить безопасность республики, добавил он.

Ранее прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

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