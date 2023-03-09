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МГБ: в случае взрыва в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров

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Если бы террористы добились успеха в Тирасполе, взорвав автомобиль, радиус поражения составил бы 400 м, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на данные Министерства госбезопасности.
МГБ: в случае взрыва в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров
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«В случае реализации плана [организатора теракта Вячеслава] Кисничана и его кураторов, то есть совершения теракта, радиус поражения взрывного устройства составил бы до 400 м», — цитирует комментарий спецслужб ТАСС.

Как отметил прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий, «взрывное вещество с большим количеством шурупов и других металлических изделий говорит о том, что готовился крупный террористический акт».

Ранее прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолий Гурецкий заявил, что теракт по заданию СБУ должны были совершить в центре Тирасполя.

До этого стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц ПМР.

Республика призовёт всех членов Совета Безопасности ООН разобраться в подготовке теракта украинскими спецслужбами.

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