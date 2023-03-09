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Боец «Вагнера» показал трофейное натовское оружие, полученное на Артёмовском направлении

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Бойцы группы «Вагнер» во время боёв на Артёмовском направлении захватывают множество трофейного оружия натовского образца, в том числе винтовки и гранатомёты, сообщил военный из ЧВК.
Боец «Вагнера» показал трофейное натовское оружие, полученное на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

«В боях за Соледар зачищали дома с «Правым сектором»*, скорее всего, были бои. Когда выбили их из дома — они убежали, оставили нам такой вот гранатомёт шестизарядный», — рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

Он показал RBG-6 — хорватский ручной многозарядный полуавтоматический револьверный гранатомёт, а также боеприпасы американского производства для оружия.

«Находим М4, М16, снайперские крупнокалиберные винтовки, такие как Barrett. И такие вот гранатомёты и миномёты», — сообщил боец.

Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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