Литва закрыла порт для судна под флагом России и не пропустила самолёт с россиянином
- Gettyimages.ru
- © John Lamb
«В выходные дни в Клайпедский порт не впустили дрейфовавшее судно под российским флагом», — цитирует его ТАСС.
Скуодис добавил, что на прошлой неделе фигурант санкционного списка пытался «попасть в Литву воздушным путём».
«Самолёт пропущен не был», — заявил министр.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее сообщила, что компания «Железные дороги Литвы» вправе отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по литовской территории.