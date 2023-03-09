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Литва закрыла порт для судна под флагом России и не пропустила самолёт с россиянином

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Литва не впустила в свой порт дрейфовавшее судно под российским флагом, а также закрыла воздушное пространство для самолёта, на борту которого был включённый в санкционные списки ЕС гражданин России. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.
Литва закрыла порт для судна под флагом России и не пропустила самолёт с россиянином
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamb

«В выходные дни в Клайпедский порт не впустили дрейфовавшее судно под российским флагом», — цитирует его ТАСС.

Скуодис добавил, что на прошлой неделе фигурант санкционного списка пытался «попасть в Литву воздушным путём».

«Самолёт пропущен не был», — заявил министр.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее сообщила, что компания «Железные дороги Литвы» вправе отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по литовской территории.

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