Литва закрыла порт для судна под флагом России и не пропустила самолёт с россиянином

Литва не впустила в свой порт дрейфовавшее судно под российским флагом, а также закрыла воздушное пространство для самолёта, на борту которого был включённый в санкционные списки ЕС гражданин России. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис.

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«В выходные дни в Клайпедский порт не впустили дрейфовавшее судно под российским флагом», — цитирует его ТАСС. Скуодис добавил, что на прошлой неделе фигурант санкционного списка пытался «попасть в Литву воздушным путём». «Самолёт пропущен не был», — заявил министр. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее сообщила, что компания «Железные дороги Литвы» вправе отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по литовской территории.