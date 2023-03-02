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Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов России и Белоруссии

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Компания «Железные дороги Литвы» вправе отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по территории Литвы.
Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Летувос гележинкеляй» находится в управлении государства, но это коммерческое предприятие, оно само выбирает, с какими партнёрами вести дела», — цитирует её ТАСС.

Шимоните отметила, что самым простым решением она видит отказ компании «от перевозки удобрений, которые сами в санкционный перечень не внесены, но в него входят производители».

16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

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