Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов России и Белоруссии

Компания «Железные дороги Литвы» вправе отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по территории Литвы.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Летувос гележинкеляй» находится в управлении государства, но это коммерческое предприятие, оно само выбирает, с какими партнёрами вести дела», — цитирует её ТАСС.

Шимоните отметила, что самым простым решением она видит отказ компании «от перевозки удобрений, которые сами в санкционный перечень не внесены, но в него входят производители».

16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.