Один из подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье взят под стражу

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил об аресте одного из двух подозреваемых в подготовке теракта против руководства ПМР.

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