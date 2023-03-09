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Один из подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье взят под стражу

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Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил об аресте одного из двух подозреваемых в подготовке теракта против руководства ПМР.
Один из подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье взят под стражу
  • Gettyimages.ru
  • © Aydin Aksakal / EyeEm

«Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта.

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