Один из подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье взят под стражу
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил об аресте одного из двух подозреваемых в подготовке теракта против руководства ПМР.
- Gettyimages.ru
- © Aydin Aksakal / EyeEm
«Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»