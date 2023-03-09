СК Приднестровья: правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы непризнанной Приднестровской Молдавской республики задержали двух подозреваемых, действовавших с целью совершения убийства должностных лиц ПМР.

Об этом сообщили в СК ПМР.

«Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей службы безопасности Украины (СБУ), с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти ПМР», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в подготовке теракта подготовили автомобиль, начинённый взрывчатым веществом с поражающими элементами.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что покушение на ряд должностных лиц ПМР готовилось по указанию СБУ, а средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.

Возбуждено несколько уголовных дел.