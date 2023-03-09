СК Приднестровья: правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
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Об этом сообщили в СК ПМР.
«Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей службы безопасности Украины (СБУ), с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти ПМР», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые в подготовке теракта подготовили автомобиль, начинённый взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что покушение на ряд должностных лиц ПМР готовилось по указанию СБУ, а средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.
Возбуждено несколько уголовных дел.