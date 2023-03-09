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МИД: Приднестровье обратится к Киеву за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту

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Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратятся к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту.
МИД: Приднестровье обратится к Киеву за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту
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Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Обратимся сегодня в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию. Конечно, мы обратимся к участникам международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию формата «5+2» с призывом не допустить эскалации напряжённости и обеспечить всё необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило, что покушение на ряд должностных лиц ПМР готовилось по указанию СБУ, а средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.

Возбуждено несколько уголовных дел.

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