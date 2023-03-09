Еврокомиссар Симсон: Украина примет участие в совместных закупках газа странами ЕС

Украина примет участие в совместных закупках газа странами Евросоюза с целью получить дополнительно 2 млрд кубометров топлива.

Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, чтобы помочь получить дополнительно 2 млрд кубометров газа», — цитирует её ТАСС.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.