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Еврокомиссар Симсон: Украина примет участие в совместных закупках газа странами ЕС

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Украина примет участие в совместных закупках газа странами Евросоюза с целью получить дополнительно 2 млрд кубометров топлива.
Еврокомиссар Симсон: Украина примет участие в совместных закупках газа странами ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, чтобы помочь получить дополнительно 2 млрд кубометров газа», — цитирует её ТАСС.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

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