Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 мм.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные начали активно забрасывать запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы на территорию Каховки и Новой Каховки.