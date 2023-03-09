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Власти Новой Каховки: ВСУ активно забрасывают запрещённые боеприпасы на территорию города

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Украинские военные начали активно забрасывать запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы на территорию Каховки и Новой Каховки.
Власти Новой Каховки: ВСУ активно забрасывают запрещённые боеприпасы на территорию города
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«В последние дни активизировалось использование украинской стороной запрещённых боеприпасов и мин на территории Новокаховского и Каховского городских округов», — цитирует его ТАСС.

Леонтьев объяснил, что кассетные боеприпасы забрасываются с помощью РСЗО.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа заявили, что мирный житель получил ранение в Новой Каховке в результате обстрела со стороны украинских террористов.

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