Власти Новой Каховки: ВСУ активно забрасывают запрещённые боеприпасы на территорию города

Украинские военные начали активно забрасывать запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы на территорию Каховки и Новой Каховки.

Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«В последние дни активизировалось использование украинской стороной запрещённых боеприпасов и мин на территории Новокаховского и Каховского городских округов», — цитирует его ТАСС.

Леонтьев объяснил, что кассетные боеприпасы забрасываются с помощью РСЗО.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа заявили, что мирный житель получил ранение в Новой Каховке в результате обстрела со стороны украинских террористов.