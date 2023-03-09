Власти Новой Каховки: ВСУ активно забрасывают запрещённые боеприпасы на территорию города
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Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«В последние дни активизировалось использование украинской стороной запрещённых боеприпасов и мин на территории Новокаховского и Каховского городских округов», — цитирует его ТАСС.
Леонтьев объяснил, что кассетные боеприпасы забрасываются с помощью РСЗО.
Ранее в администрации Новокаховского городского округа заявили, что мирный житель получил ранение в Новой Каховке в результате обстрела со стороны украинских террористов.