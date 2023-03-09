В Киевской области школьников 9 марта перевели на дистанционное обучение

Все учреждения образования в Киевской области Украины 9 марта переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщили в местной областной военной администрации.

«Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации. Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ночь на 9 марта сообщалось, что на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.