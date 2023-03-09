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Около 150 тысяч жителей Житомирской области остались без света

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Без электричества в Житомирской области Украины остаются около 150 тыс. потребителей.
Около 150 тысяч жителей Житомирской области остались без света
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Об этом сообщил глава Житомирской областной администрации Украины Виталий Бунечко.

«Без энергоснабжения — около 150 тыс. абонентов. Энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры области», — заявил он.

Бунечко отметил, что был повреждён один из объектов энергетической инфраструктуры региона. 

Ранее подачу электроснабжения ограничили в Житомирской и Харьковской областях Украины.

Также линии электропередачи и опора были повреждены в Одесской области на Украине.

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