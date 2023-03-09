Около 150 тысяч жителей Житомирской области остались без света
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Об этом сообщил глава Житомирской областной администрации Украины Виталий Бунечко.
«Без энергоснабжения — около 150 тыс. абонентов. Энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры области», — заявил он.
Бунечко отметил, что был повреждён один из объектов энергетической инфраструктуры региона.
Ранее подачу электроснабжения ограничили в Житомирской и Харьковской областях Украины.
Также линии электропередачи и опора были повреждены в Одесской области на Украине.