В Житомирской и Харьковской областях ограничили подачу электроснабжения

Подачу электроснабжения ограничили в Житомирской и Харьковской областях Украины.

Об этом сообщили в украинской энергетической компании «Укрэнерго».

«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об экстренных отключениях электричества в городе.

Также власти Одесской и Харьковской областей Украины сообщили, что регионы сталкиваются с проблемами с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.