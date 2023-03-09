В Житомирской и Харьковской областях ограничили подачу электроснабжения
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Об этом сообщили в украинской энергетической компании «Укрэнерго».
«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об экстренных отключениях электричества в городе.
Также власти Одесской и Харьковской областей Украины сообщили, что регионы сталкиваются с проблемами с электроснабжением в результате повреждений объектов инфраструктуры.