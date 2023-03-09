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На КПП «Верхний Ларс» со стороны России всё спокойно, дорогу закрыли из-за непогоды

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Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
На КПП «Верхний Ларс» со стороны России всё спокойно, дорогу закрыли из-за непогоды
  • РИА Новости

«На нашей стороне всё пока спокойно. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на российской стороне стандартная очередь из большегрузов — 1589. Водителей обеспечивают горячей едой, работают пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка в сторону России.

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