На КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка в сторону России

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка в сторону России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Яндекс Карты».

Согласно данным сервиса, длина пробки перед границей России со стороны Грузии составляет более 1 км.

Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.

Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.