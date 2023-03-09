На КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка в сторону России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Яндекс Карты».
Согласно данным сервиса, длина пробки перед границей России со стороны Грузии составляет более 1 км.
Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.
Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.
Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.