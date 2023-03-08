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Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой облегчают положение Донецка

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Украинские военные на Авдеевском направлении пытаются сдержать наступление армии России, это существенно облегчает судьбу Донецка, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой облегчают положение Донецка
  • РИА Новости

Во время посещения позиций под авдеевской промзоной Гагин рассказал, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта и больше заняты сдерживанием российского наступления.

«К сожалению, прифронтовые города «получают» свою долю каждый день», — сказал он.

Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность уже не та, что была летом, «и это реально заметно», добавил Гагин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце февраля сообщил об «определённых успехах» на Авдеевском направлении.

Военнослужащие отмечали, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинской армии в Авдеевке от путей снабжения.

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