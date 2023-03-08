Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой облегчают положение Донецка
- РИА Новости
Во время посещения позиций под авдеевской промзоной Гагин рассказал, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта и больше заняты сдерживанием российского наступления.
«К сожалению, прифронтовые города «получают» свою долю каждый день», — сказал он.
Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность уже не та, что была летом, «и это реально заметно», добавил Гагин.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце февраля сообщил об «определённых успехах» на Авдеевском направлении.
Военнослужащие отмечали, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинской армии в Авдеевке от путей снабжения.