Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой облегчают положение Донецка

Украинские военные на Авдеевском направлении пытаются сдержать наступление армии России, это существенно облегчает судьбу Донецка, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Во время посещения позиций под авдеевской промзоной Гагин рассказал, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта и больше заняты сдерживанием российского наступления.

«К сожалению, прифронтовые города «получают» свою долю каждый день», — сказал он.

Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность уже не та, что была летом, «и это реально заметно», добавил Гагин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце февраля сообщил об «определённых успехах» на Авдеевском направлении.

Военнослужащие отмечали, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинской армии в Авдеевке от путей снабжения.