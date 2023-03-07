РИА Новости: реактивный дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Реактивный дивизион «Корса» отрезает части украинской армии в Авдеевке от путей снабжения, сообщил командир взвода с позывным «Игнат».

«Из Константиновки происходят логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов на авдеевское направление. Поэтому нам важно перерезать эту трассу, это направление», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что по причине распутицы доставка боеприпасов сейчас осуществляется только по асфальтированным дорогам.

Военнослужащий добавил, что основной задачей подразделения является установление огневого контроля над трассой и прилегающими дорогами.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что определённые успехи есть на Авдеевском направлении.