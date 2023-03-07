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КГБ Белоруссии вскрыл систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что вскрыл систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения терактов на территории иностранных государств.
КГБ Белоруссии вскрыл систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения», — приводит сообщение КГБ агентство БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.

Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.

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