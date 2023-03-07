КГБ Белоруссии вскрыл систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что вскрыл систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения терактов на территории иностранных государств.

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения», — приводит сообщение КГБ агентство БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.

Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.