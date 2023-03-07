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Правительство Украины санкционировало выход из соглашения с Россией о пограничном контроле

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Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти санкционировали выход из соглашения с Россией о пограничном контроле.
Правительство Украины санкционировало выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украино-российской государственной границе», — написал он в своём Telegram-канале.

3 марта Мельничук заявил, что украинский кабмин подготовил законопроект о выходе из соглашения о госпомощи для семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других странах.

В конце января генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остаётся в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества.

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