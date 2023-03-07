Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS.

«За сутки перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червонопоповка, Новосёловское Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, Горобьёвка и Табаевка Харьковской области», — говорится в сводке Минобороны России.

5 марта ВСУ нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру Волновахи в Донецкой Народной Республике в то время, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.