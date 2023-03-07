Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ российскими танками Т-90М

Министерство обороны России показало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

В ролике, который опубликовало РИА Новости, показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.

«Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнём из 125-мм пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — сообщили в министерстве.

Как ранее рассказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселёв, новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» очень хорошо показывают себя в боях на территории Луганской Народной Республики.