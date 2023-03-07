Узнать больше

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ российскими танками Т-90М

Короткая ссылка
Министерство обороны России показало видео уничтожения позиций ВСУ российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

В ролике, который опубликовало РИА Новости, показано, как боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.

«Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнём из 125-мм пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — сообщили в министерстве.

Как ранее рассказал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселёв, новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» очень хорошо показывают себя в боях на территории Луганской Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить