Президент Эстонии отказался утвердить поправки, упрощающие снос советских памятников
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Об этом сообщила канцелярия главы государства.
«Из пояснительной записки к закону следует, что запрещёнными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире», — заявил Карис.
Карис отметил, что статья закона о поправках «юридически неясна» и противоречит Конституции.
Ранее сообщалось, что в столице Эстонии на воинском кладбище вандалы осквернили памятник воину — освободителю Таллина от фашистов.