Президент Эстонии отказался утвердить поправки, упрощающие снос советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить принятые парламентом поправки к закону, которые упрощают снос советских памятников.

Об этом сообщила канцелярия главы государства.

«Из пояснительной записки к закону следует, что запрещёнными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире», — заявил Карис.

Карис отметил, что статья закона о поправках «юридически неясна» и противоречит Конституции.

Ранее сообщалось, что в столице Эстонии на воинском кладбище вандалы осквернили памятник воину — освободителю Таллина от фашистов.