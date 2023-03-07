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Президент Эстонии отказался утвердить поправки, упрощающие снос советских памятников

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Президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить принятые парламентом поправки к закону, которые упрощают снос советских памятников.
Президент Эстонии отказался утвердить поправки, упрощающие снос советских памятников
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила канцелярия главы государства.

«Из пояснительной записки к закону следует, что запрещёнными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире», — заявил Карис.

Карис отметил, что статья закона о поправках «юридически неясна» и противоречит Конституции.

Ранее сообщалось, что в столице Эстонии на воинском кладбище вандалы осквернили памятник воину — освободителю Таллина от фашистов.

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