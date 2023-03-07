ДТЭК: общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет около $67,5 млн
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«Сейчас мы имеем около 2,5 млрд гривен (около $67,5 млн) долгов от населения. Это колоссальная сумма, особенно в понимании того, что сейчас энергосистема нуждается в каждой гривне для восстановления», — сообщил он.
Коваленко отметил, что платёжная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась.
Ранее замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол Соединённых Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Украине и её союзникам необходимо готовить энергосистему страны к следующей зиме.