В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено семь снарядов.

Ранее стало известно, что житель Золотого-5 в ЛНР погиб, подорвавшись на неустановленном предмете.