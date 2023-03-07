В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено семь снарядов.
Ранее стало известно, что житель Золотого-5 в ЛНР погиб, подорвавшись на неустановленном предмете.
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