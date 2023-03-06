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Военкор Филатов рассказал о работе российских танкистов ночью с закрытых позиций в Донбассе

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Военкор RT Андрей Филатов рассказал о работе российских танкистов 1-го армейского корпуса ВС России на Донецком направлении в районе посёлка Новосёловка Вторая.
Военкор Филатов рассказал о работе российских танкистов ночью с закрытых позиций в Донбассе
  • РИА Новости

По его словам, российские танкисты научились работать ночью с закрытых позиций по противнику. 

«Ведут снайперский огонь. Противник очень сильно психует от работы танкистов наших. Это следует из того, как они начинают в ответ работать. Сразу включают РЭБ на всю катушку. Падают их птички, наши птички. Сидеть под корректируемым сверху ночным обстрелом им очень страшно. Продолжаем работать», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожили до 225 солдат ВСУ.

Кроме того, в районе Дачного в ДНР войска России уничтожили склад боеприпасов.

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