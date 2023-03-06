Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Якушева
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Об этом говорится на сайте украинского лидера.
Согласно подписанным указам, Зеленский уволил замглавы ведомства Александра Якушева.
Кроме того, принято решение об увольнении начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Фёдорова, начальника управления СБУ в подконтрольной киевским властям части Запорожской области Бориса Безрукого и начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко.
Вместе с тем Зеленский подписал указы о назначении начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапки, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ — Олега Храмова.
В феврале Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу с его поста.