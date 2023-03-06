Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Якушева

Украинский президент Владимир Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в Службе безопасности Украины (СБУ).

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Согласно подписанным указам, Зеленский уволил замглавы ведомства Александра Якушева.

Кроме того, принято решение об увольнении начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Фёдорова, начальника управления СБУ в подконтрольной киевским властям части Запорожской области Бориса Безрукого и начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко.

Вместе с тем Зеленский подписал указы о назначении начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапки, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ — Олега Храмова.

В феврале Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу с его поста.