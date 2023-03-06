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В МИД Белоруссии заявили, что Москва выделит Минску $3,5 млн на цели устойчивого развития

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Глава управления устойчивого развития МИД Белоруссии Вадим Писаревич заявил, что Москва выделяет Белоруссии $3,5 млн на проект локализации целей устойчивого развития ООН.
В МИД Белоруссии заявили, что Москва выделит Минску $3,5 млн на цели устойчивого развития
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит БЕЛТА.

Писаревич рассказал, что в ближайшие три года «все участники национальной архитектуры в той или иной степени будут вовлечены в реализацию крупного проекта под названием «поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации целей устойчивого развития».

«В рамках данного проекта донор, которым выступает Российская Федерация, обеспечит финансовыми ресурсами в размере порядка $3,5 млн», — заявил он.

По его словам, мероприятия в рамках проекта будут выполнять органы государственного управления совместно с представительствами международных организаций в Белоруссии. 

В ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около $200 млн из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере.

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