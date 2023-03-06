Жителей Днепропетровской области обязали вернуть огнестрельное оружие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что жители региона должны вернуть полученное в начале спецоперации огнестрельное оружие и боеприпасы в течение десяти дней.

«Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. Такие сроки сегодня озвучил на традиционном совещании с правоохранителями относительно ситуации безопасности в регионе», — сообщил он в Telegram-канале.

Лысак напомнил, что в начале спецоперации на Украине граждан вооружили. После нормализации ситуации в регионе часть мирного населения вернула оружие, а другие оставили его при себе.

«Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, ещё раз подчёркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 года подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.

При этом данный закон предусматривает, что гражданские лица не будут нести ответственность «за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооружённую агрессию против Украины».

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подписанный Зеленским документ теперь делает мишенью любого гражданина Украины, взявшего в руки оружие.