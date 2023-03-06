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За сутки в зоне СВО сбиты украинские Су-27 и МиГ-29

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За сутки в зоне СВО сбиты два украинских самолёта — Су-27 и МиГ-29, а также вертолёт Ми-8, сообщило Минобороны России.
За сутки в зоне СВО сбиты украинские Су-27 и МиГ-29
  • Gettyimages.ru

Как заявило министерство в сводке, истребительной авиацией ВКС России в районе Трудооленовки в Запорожской области в воздушном бою был сбит украинский Су-27.

Средствами противовоздушной обороны в районе Красноармейска (ДНР) сбит МиГ-29.

«Кроме того, в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.

4 марта стало известно, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.

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