За сутки в зоне СВО сбиты украинские Су-27 и МиГ-29
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Как заявило министерство в сводке, истребительной авиацией ВКС России в районе Трудооленовки в Запорожской области в воздушном бою был сбит украинский Су-27.
Средствами противовоздушной обороны в районе Красноармейска (ДНР) сбит МиГ-29.
«Кроме того, в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8», — говорится в сообщении.
4 марта стало известно, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.