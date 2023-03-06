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Балицкий заявил, что намерен обсудить с Путиным статус добровольческих батальонов

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.
Балицкий заявил, что намерен обсудить с Путиным статус добровольческих батальонов
  • РИА Новости

«Во вторник буду у президента, у меня назначена встреча. Я буду этот вопрос поднимать, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю», — цитирует его ТАСС.

Балицкий сообщил, что будет просить президента включиться в вопрос со своей позиции.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.

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