Балицкий заявил, что намерен обсудить с Путиным статус добровольческих батальонов

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.

«Во вторник буду у президента, у меня назначена встреча. Я буду этот вопрос поднимать, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю», — цитирует его ТАСС.

Балицкий сообщил, что будет просить президента включиться в вопрос со своей позиции.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.