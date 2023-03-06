Балицкий заявил, что намерен обсудить с Путиным статус добровольческих батальонов
- РИА Новости
«Во вторник буду у президента, у меня назначена встреча. Я буду этот вопрос поднимать, чтобы мы узаконили как можно быстрее вот эту историю», — цитирует его ТАСС.
Балицкий сообщил, что будет просить президента включиться в вопрос со своей позиции.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.