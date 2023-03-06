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Bild: ситуация вокруг Артёмовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным

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Ситуация вокруг Артёмовска (Бахмута) вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как пишет Der Bild со ссылкой источники, у них «принципиально разные взгляды» на то, как действовать в данной ситуации.

РИА Новости уточняет, что Залужный, согласно статье, «ещё несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута».

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.

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